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Общество10 ноября 2021 11:08

Глеб Никитин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Глава региона подчеркнул, что от профессионализма сотрудников МВД зависит "важнейший для общества принцип справедливости"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 10 ноября.

– Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! – обратился Глеб Никитин. – В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто защищает права граждан России и стоит на страже закона. Это очень непростая работа, в основе которой – чувство долга и ответственности.

По словам губернатора, от профессионализма сотрудников МВД зависит "важнейший для общества принцип справедливости", ведь одна из базовых потребностей каждого человека – это потребность в безопасности.

– Без её обеспечения невозможно стабильное развитие общества и экономики. Именно вы противостоите преступности во всех её проявлениях, нередко делаете это с риском для своего здоровья и жизни, – добавил глава региона. – Особые слова благодарности в этот день – ветеранам органов внутренних дел. Ваш опыт и мудрость просто необходимы для воспитания новых поколений правоохранителей. В Нижегородской области славные традиции ведомства были заложены вашими предшественниками. Мы всегда будем чтить память тех, кто охранял порядок в самые сложные годы. Многие участвовали в боевых действиях, проявляя настоящий героизм и верность Отечеству.

В том числе, по мнению Глеба Никитина, сложные задачи стоят перед правоохранителями и теперь:

– Ваш профессионализм стал важным фактором успешного проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. В стремительно меняющемся современном мире вы постоянно осваиваете новые навыки и компетенции. Всё это требует серьёзной интеллектуальной работы, цель которой – безопасность граждан страны и региона. В этот день желаю вам здоровья и благополучия, дальнейшего профессионального роста и развития! Пусть дома вас всегда ждут родные и близкие люди! С праздником!

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