Мелик-Гусейнов назвал покупку сертификатов о вакцинации предательством
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал покупку сертификатов о вакцинации предательством. Таким образом он выразился в своём Instagram, комментируя историю нижегородки о подобных прецедентах.
История заключается в том, что сразу четыре нижегородских кондуктора купили сертификаты о прохождении вакцинации, а после весь коллектив заболел коронавирусом.
– Автопарк теперь в лёжку. Все знают, что купили, хвалились много, но начальству рассказывают, какая плохая вакцина. У всех четырёх. А что делать? Не говорить же начальству. Начальство тоже знает, но молчит.
Давид Мелик-Гусейнов ответил:
– Сотни подобных сообщений от знакомых. Интересно, сколько таких? Только вопрос: а вакцина причём? Может, с совестью поработать? Я считаю это предательством.
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