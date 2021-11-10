Мелик-Гусейнов назвал покупку сертификатов о вакцинации предательством Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал покупку сертификатов о вакцинации предательством. Таким образом он выразился в своём Instagram, комментируя историю нижегородки о подобных прецедентах.

История заключается в том, что сразу четыре нижегородских кондуктора купили сертификаты о прохождении вакцинации, а после весь коллектив заболел коронавирусом.

– Автопарк теперь в лёжку. Все знают, что купили, хвалились много, но начальству рассказывают, какая плохая вакцина. У всех четырёх. А что делать? Не говорить же начальству. Начальство тоже знает, но молчит.

Давид Мелик-Гусейнов ответил:

– Сотни подобных сообщений от знакомых. Интересно, сколько таких? Только вопрос: а вакцина причём? Может, с совестью поработать? Я считаю это предательством.

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