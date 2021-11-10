Мужчина утонул при попытке перейти реку вброд в Уренском районе

Мужчина утонул в акватории реки Уста в Уренском районе Нижегородской области при попытке перейти реку вброд. Трагедия произошла сегодня, 10 ноября. Об этом стало известно от ГУ МЧС России по региону, где поделились подробностями случившегося.

По информации ведомства, сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть в 08:15. Сотрудники служб экстренного реагирования выехали по адресу: Уренский муниципальный округ, акватория реки Уста, около посёлка Атазик.

– Работниками аварийно-спасательного отряда города Урень с помощью лодки из водоёма извлечено тело погибшего мужчины, 1952 года рождения, – добавили в МЧС. – Со слов очевидцев, мужчина погиб при попытке перейти реку вброд в нетрезвом состоянии.

Тело погибшего передано полиции для проведения расследования.

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