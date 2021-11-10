Директора филиала одного из нижегородских вузов осудят за махинации с командировочными

Выявлено 6 эпизодов мошенничества. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директора филиала одного из вузов Нижнего Новгорода обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Как установили следователи СО по Канавинскому району, с июня 2019 по июль 2020 женщина не раз предоставляла фальшивые документы для оплаты проезда в командировки в Москву и суточные расходы. С их помощью подозреваемая получила более 40 тысяч рублей, принадлежащих вузу.

Подозреваемую уволили с занимаемой должности. Всего было выявлено 6 эпизодов мошенничества. В настоящее завершено расследование, утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.