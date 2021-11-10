Депутат Рустам Досаев объединил нижегородских блогеров в медиа-пространстве «Завод Контента»

«Завод Контента» - это пространство, где будут собираться, общаться и делиться опытом нижегородские блогеры. Фото из архива Рустама Досаева.

В Нижнем Новгороде открылось креативное медиа-пространство, которое объединило известных и начинающих блогеров нашего города. В открытии «Завода Контента» принял участие Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Новые люди" Рустам Досаев.

«Завод Контента» - это пространство, где будут собираться, общаться и делиться опытом нижегородские блогеры. Здесь будут функционировать сразу несколько зон, в том числе комнаты для видео-монтажа, стриминга, обучения, студия звукозаписи, open space и Тик-Ток комнаты с необычным интерьером. Таким образом, блогеры смогут снимать самый разнообразный контент высокого качества и выйти на новый уровень своего мастерства, а значит, стать более интересными и увеличить свою аудиторию. Для резидентов «Завода Контента» локации будут доступны бесплатно. К слову, на сегодняшний день у всех членов «Завода Контента» в совокупности насчитывается уже порядка 17 млн подписчиков, в том числе 2 млн - из Нижегородской области.

У резидентов «Завода Контента» в совокупности насчитывается уже порядка 17 млн подписчиков. Фото из архива Рустама Досаева.

Сегодня социальные сети находятся на пике популярности: именно на этих площадках люди чаще всего получают информацию и обмениваются ею. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 23 сентября 2021 года, россияне узнают новости экономики и общественно-политической жизни из центрального телевидения (47%), социальных сетей и блогов в интернете (42%), разговоров с людьми (40%), новостных, аналитических и официальных сайтов в интернете (36%), а также из регионального и местного телевидения (31%).

Здесь блогеры смогут снимать самый разнообразный контент высокого качества. Фото из архива Рустама Досаева.

Рустам Досаев – один из авторов проекта – признается, что идея пришла к нему во время поездки в московском метро.

- Вагон был полный, и каждый пассажир уткнулся в свой смартфон - кто-то читал новости, кто-то работал, кто-то общался. А рекламу в вагоне метро никто даже и не замечал! И я понимаю, что на сегодняшний день для современного человека интернет и соцсети – это самая популярная площадка для получения информации. Самые горячие новости и реклама - первыми появляются именно здесь. Сегодня в Нижнем Новгороде запустили первый в истории медиа-проект «Завод Контента». Это прецедент, такого еще не было. Это креативное медиа-пространство, которое объединяет известных и начинающих блогеров нашего города. Считаю, что современная молодежь должна больше общаться вживую - это лучше, чем общение через гаджеты. Поэтому данная площадка, где ребята могут обмениваться опытом и развиваться, очень важна. Со своей стороны, готов помочь этому проекту в юридических вопросах и содействовать в оргзадачах. Мы должны слышать современную молодежь, откликаться на ее нужды и поддерживать перспективные начинания, - отметил депутат регионального парламента Рустам Досаев.

Справка:

Главными источниками новостей о событиях в нашей стране служат: телевидение (42%, 11-19% среди молодежи), социальные сети и блоги в интернете (21%, 35-45% среди молодежи), новостные, аналитические и официальные сайты в интернете (20%), разговоры с людьми (5%) и мессенджеры (4%). Наиболее популярные в России социальные сети и мессенджеры: WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Источник – ВЦИОМ.