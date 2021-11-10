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Здоровье10 ноября 2021 9:04

Нижегородские медики получат по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента

Указ о стимулирующих выплатах подписал Глеб Никитин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородские медики получат по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента.

Нижегородские медики получат по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вакцинальных пунктов в Нижегородской области получат по 200 рублей за каждого привитого пациента. Соответствующий указ о назначении стимулирующих выплат подписал губернатор Глеб Никитин, документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, выплаты за дополонительную нагрузку устанавливаются на срок с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Источник финансирования – областной бюджет и иные межбюджетные трансферты.

Выплаты учитываются в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска.

По данным Нижегородского минздрава, на сегодняшний день в регионе двумя компонентами вакцины привито 1,1 млн человек. В последний раз в регион поступило почти 1,7 млн доз вакцины.