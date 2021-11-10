Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 10 ноября

Свет и горячее водоснабжение отключат в некоторых домах в трех районах Нижнего Новгорода 10 ноября. Об этом сообщает городское Управление ГО и ЧС.

В Канавинском районе без света останутся жители домов №№ 2, 4, 9 по улице Тепличной. Электричества здесь не будет несколько часов, с 12 до 16.

В Приокском районе отключат горячую воду в домах №4 и 6 по улице Тропинина. Воды не будет с 9 до 12 часов.

В Сормовском районе на улице Станиславского в домах № 20, 22, 24 в 12 часов отключат свет. Электричества здесь не будет до 17 часов.

Все отключения связаны с проведением плановых работ.