Нижегородский минздрав эвакуирует из Махачкалы нижегородцев, пострадавших в ДТП

Нижегородцы попали в серьезное ДТП в Махачкале 1 октября. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министерство здравоохранения Нижегородской области выразило готовность провести эвакуацию двух нижегородцев, пострадавших в ДТП в Махачкале. Этот вопрос взял под свой контроль министр Давид Мелик-Гусейнов, о чем он сообщил в своем Instagram.

- Минздрав Нижегородской области запросил информацию у коллег в Республике Дагестан по вопросу дальнейшей организации лечения и реабилитации двух пострадавших в ДТП. После оценки состояния здоровья пострадавших будет организована эвакуация в медицинскую организацию соответствующего профиля и квалификации для продолжения лечения. Медицинские специалисты Нижегородской области готовы выехать в Махачкалу для эвакуации нижегородцев, - написал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Нижегородец Павел Щербаков и его девушка Анастасия Разенкова попали в страшное ДТП 1 октября во время путешествия по Махачкале. Они ехали на машине, когда им навстречу неожиданно вылетел другой автомобиль. В результате девушка получила переломовывих 7 шейного позвонка и оказалась парализована ниже груди. Сейчас она находится в больнице Махачкалы, ей необходима дорогостоящая реабилитация.