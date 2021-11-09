34 дела о нарушении указа губернатора рассмотрели в судах Нижнего Новгорода

34 административных дела о нарушении требований указа губернатора "О режиме повышенной готовности" рассмотрели в районных судах Нижнего Новгорода 8 ноября. Об этом рассказали в нижегородском областном правительстве.
Рассматривались дела в отношении 31 физического лица, одного юридического лица, одного должного лица и одного индивидуального предпринимателя. В результате штрафы выписали семи физическим лицам и одной организации. 22 физических лица получили официальные предупреждения.
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