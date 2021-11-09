34 дела о нарушении указа губернатора рассмотрели в судах Нижнего Новгорода

34 административных дела о нарушении требований указа губернатора "О режиме повышенной готовности" рассмотрели в районных судах Нижнего Новгорода 8 ноября. Об этом рассказали в нижегородском областном правительстве.

Рассматривались дела в отношении 31 физического лица, одного юридического лица, одного должного лица и одного индивидуального предпринимателя. В результате штрафы выписали семи физическим лицам и одной организации. 22 физических лица получили официальные предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородцам, переболевшим неофициально, рассказали, как получить QR-код

Положительный результат теста на антитела не будет являться основанием для получения сертификата и кода (подробнее)

Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в отмене QR-кодов

Сейчас непривитые и не переболевшие коронавирусом нижегородцы могут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы (подробнее)

В нижегородском транспорте не планируют вводить QR-коды

А вот в магазинах и других общественных местах они пока сохранятся (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!