Мосты и съезды Нижнего Новгорода начали посыпать песко-соляной смесью в связи с похолоданием и осадками. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев. По его поручению дежурство рабочих и специальной техники организовано в ночь на 10 ноября в районах областного центра. Предстоящей ночью дежурить должны выйти 130 рабочих и свыше 90 единиц спецтехники.

– В случае образования гололеда песко-соляной смесью в первую очередь обрабатывают тротуары рядом с социально значимыми объектами и остановочными площадками, а также автомобильные дороги с маршрутами общественного транспорта, – подчеркнул мэр.

Специалисты подтверждают, что риск образования наледи и гололеда в Нижнем Новгороде высок, учитывая высокую влажность и минусовую температуру. Юрий Шалабаев призывает нижегородцев быть внимательнее на дорогах и, более того, отказаться от поездок на личном транспорте по возможности.

– Мы привели дорожные организации в режим повышенной готовности. Но не всё зависит от дорожников, автомобилисты также могут облегчить ситуацию, например, своевременно позаботившись о смене летней резины на зимнюю или же воспользовавшись общественным транспортом, – напомнил глава города.

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