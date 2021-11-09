Более полумиллиона рублей потратили на новогодние ели для Нижнего Новгорода

Цена контракта составляет 558 тысяч 166 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Искусственные ели с ограждениями закупят для Нижнего Новгорода к новогодним праздникам. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ является МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода». Цена контракта составляет 558 тысяч 166 рублей. Закупка производится у единственного поставщика – компании «Серлайт». По условиям контракта, ели должны быть установлены на территории областного центра в декабре.