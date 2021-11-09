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Общество9 ноября 2021 17:36

Умер бывший главврач нижегородского онкодиспансера Владимир Базанов

Владимир Семенович скончался на 80 году жизни
Мария СОРОКИНА
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Владимир Базанов. Фото взято с сайта ГБУЗ НО "НОКОД".

Владимир Базанов. Фото взято с сайта ГБУЗ НО "НОКОД".

Бывший главный врач Нижегородского областного онкодиспансера Владимир Базанов скончался на 80 году жизни. Информация об этом размещена на официальном сайте медучреждения.

Владимир Семенович родился в 1941 году в селе Мадаево Починковского района. В 1964 году он окончил Горьковский медицинский институт имени Кирова (ныне ПИМУ), а с сентября 1989. по июль 2008 года руководил Нижегородским областным онкологическим диспансером в должности главврача.

- Под руководством Владимира Семеновича. был построен новый корпус Областного онкологического диспансера, укрепилась и развилась радиологическая служба, диспансер стал современным лечебным учреждением, сложился дружный и высокопрофессиональный коллектив работников. Знания, опыт и человеческие качества Владимира Семеновича всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, его жизненный путь – пример преданности профессии и любви к людям, - говорится в информационном сообщении.

Владимир Базанов был одним из наиболее компетентных специалистов-онкологов. Он - Заслуженный врач РФ и Отличник здравоохранения РФ. На его счету тысячи спасенных жизней.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Базанова.