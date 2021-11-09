В Дзержинске в 2022 году планируется ликвидировать более 76 тысяч кубометров несанкционированных свалок

Администрацией Дзержинска сформирован реестр несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на 2022 год общим объемом 76 703 кубометра в 82 локациях.

«Список несанкционированных свалок, как и на текущий год, формировался в результате патрулирования территории городского округа сотрудниками управления экологии и лесного хозяйства и департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска. Вносились туда и сведения, которые предоставляли неравнодушные жители, сообщавшие координаты скоплений мусора вне контейнерных площадок в городе и поселках. Хотелось бы отметить, что выделение таких значительных средств на ликвидацию свалок со стороны области – это беспрецедентный шаг. Глава города лично дал поручение провести генеральную уборку всей территории городского округа за два года, - отметил первый заместитель главы города Глеб Андреев. - В следующем году, помимо прочего, должно быть ликвидировано порядка 900 кубометров мусора с крутого склона затопленного карьера около гаражного кооператива ПГК Авто-1. Вообще проблема скопления мусора рядом с гаражными кооперативами и СНТ очень серьезная. Совместно с прокуратурой города продолжается работа по мониторингу и привлечению к ответственности за несанкционированный сброс отходов».

Средства на утилизацию несанкционированных свалок в 2022 году будут выделены из городского и областного бюджетов по программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области».

«Представляете, какое огромное количество мусора лежит вокруг нашего города! Это и стихийные свалки, возникшие недавно, и те, которые скапливались давно и загрязняют природу годами и десятилетиями. Наконец-то об этой проблеме не просто говорят, а занялись всерьез, - отметил эколог, общественный деятель Сергей Володин. - Если в следующем году будет вывезено столько же мусора, как в этом, получится больше 150 тысяч кубометров. Это метровый слой мусора, рассыпанный на территории равной почти 20 футбольным полям (16 га). Я считаю, нам всем пора задуматься о том, куда мы выбрасываем мусор, потому что в противном случае мы будем работать только на вывоз отходов жизнедеятельности. Потраченных на вывоз мусора в этом году 50 миллионов хватило бы, например, на то, чтобы закончить благоустройство северного берега Святого озера от храма до смотровой площадки за родником».

Глава Дзержинска Иван Носков дал поручение администрации города оказать всю необходимую поддержку Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии и прокуратуре города Дзержинска для выявления нарушений в сфере экологического законодательства.

Напомним, в 2021 году в рамках кампании по ликвидации несанкционированных свалок в городском округе проводятся периодические совместные рейды инспекторов Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии, сотрудников прокуратуры г. Дзержинска и ОГИБДД по г. Дзержинску по выявлению и пресечению незаконного транспортирования отходов производства и потребления. Информация о выявленных нарушениях передается в Росприроднадзор также сотрудниками ГИБДД Дзержинска. Отсутствие разрешительной документации у перевозчика влечет за собой административную ответственность со штрафом до 200 тысяч рублей.