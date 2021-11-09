Останки бойца Великой Отечественной войны торжественно перезахоронены в Дзержинске

9 ноября на территории Городского кладбища в Дзержинске состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Неумоина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Спустя 78 лет они были обнаружены поисковиками благотворительного военно-патриотического фонда «Застава святого Ильи Муромца» во время экспедиции в Белгородской области.

«Великая Отечественная война стала примером мужества нашего народа, но она унесла миллионы жизней. Многие не дождались с войны своих сыновей, мужей, отцов и даже не знали, где погибли их близкие. Наверное, это самое страшное – не знать судьбы воина, не иметь возможности с ним проститься. Сегодня мы восстановили историческую справедливость, вернули еще одного бойца на родную землю, которую он защищал, и теперь можем низко поклониться ему за боевые подвиги. И, конечно, спасибо всем участникам поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца». Вы тоже совершаете подвиг, подвиг мирного времени», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Кроме этого, глава города отметил особую значимость данного события в год присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести».

Иван Николаевич Неумоин родился в 1914 году в Починковском районе Нижегородской области. Когда началась Великая Отечественная война, он так же, как и двое его братьев, встал на защиту Родины. Призванный на фронт районным комиссариатом города Дзержинска 2 сентября 1942 года, он служил стрелком шестой стрелковой роты 50 гвардейского полка 15 Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии. С 1943 года солдат считался пропавшим без вести.

«На исследуемой нами территории во время экспедиции были найдены останки нескольких солдат, и только у одного из них удалось установить личность – это Иван Николаевич Неумоин. Это уникальный случай, довольно редкий для поисковиков, особенно учитывая, что с момента гибели бойца прошло целых 78 лет. Двойная удача – в том, что он оказался нашим земляком, и у нас получилось в кратчайшие сроки найти его родственников, внуков. Благодаря общим усилиям сегодня мы восстановили историческую справедливость и вернули еще одного бойца на родную землю», - сказал руководитель поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» Роман Миронов.

Даже спустя 78 лет при бойце сохранились его личные вещи – ботинки, ремни и котелок. И самое главное – серьезные боевые награды: медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда» и нагрудный знак «Отличный снайпер».

Когда Иван Неумоин ушел на фронт, дома остались двое детей – сын Саша и новорожденная дочь Маша, которую солдат видел всего четыре дня. Сегодня память о герое своей семьи хранят трое внуков, пять правнуков и два праправнука. Именно их общим решением останки бойца, найденные в Белгородской области, перезахоронены на родине, в Дзержинске.

«Все эти годы мы не знали о дедушке практически ничего, только год, в котором он ушел на фронт. Момент, когда мне позвонили с радостной новостью, помню до сих пор. Уже не могла в тот день работать, на глаза постоянно наворачивались слезы, тут же начала звонить брату и всем родственникам. Мы о нем ничего не знали, а оказывается, он был настоящим героем! И теперь, когда останки захоронены, когда есть могила, есть куда ходить, и на душе стало как-то спокойнее. Спасибо поисковикам за их непростую, но такую важную работу!» - поделилась внучка бойца Людмила Гаврюшина.

Во время торжественной церемонии участники почтили минутой молчания память павших в боях за Родину, отец Илия Шитов совершил панихиду по воинам, погибшим на полях сражений, после чего под залпы салютной группы 69-й отдельной бригады МТО и звуки оркестра в/ч 3424 города Дзержинска были захоронены останки солдата Ивана Неумоина. Все награды, а также флаг навсегда переданы родственникам героя.