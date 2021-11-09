Перепись населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября. Для её прохождения в дистанционном формате нужно заполнить электронную анкету. Также известно, что каждый пятый нижегородец самостоятельно заполняет её. Уже более 61% жителей региона переписались на госуслугах ко 2 ноября.

– С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение, – рассказали в ведомстве. – Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны.

Статотдел ООН, к слову, в том числе рекомендует всем странам поощрять онлайн-перепись.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!