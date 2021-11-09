Более 3, 5 тысяч компаний попали в список должников Нижегородского водоканала

Более 3,5 тысяч компаний Нижнего Новгорода и Кстовского района накопили серьезные долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. По состоянию на конец третьего квартала задолженность перед АО «Нижегородский водоканал», просроченная предприятиями, организациями, управляющими компаниями и ТСЖ, составляет более 550 млн руб.

Юридические лица попадают в антирейтинг в том случае, когда размер просроченной задолженности превышает 100 тыс. руб. Директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов, что к неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также судебное взыскание, что влечет за собой такие принудительное взыскание задолженности как арест денежных средств и имущества должника.

В списке таких неплательщиков 312 компаний исполнителей коммунальных услуг, которые накопили долги даже несмотря на своевременную оплату услуг жителями. Среди них наиболее крупные домоуправляющие компании Нижнего Новгорода, а также ООО «Коммунальщик-НН», АО «Борский водоканал», ООО «Экотеплосервис-Кстово», ЗАО «Жилищная управляющая компания», ООО «ДК «Заречье», ООО УК «Времена года», ТСЖ «Березовская, 106,108», ООО «Строймастер», ООО «Стройкомплектсоюз Плюс», ООО «ОНИС», ООО «УК «Град».

В антирейтинге предприятий к наиболее крупным должникам относятся ОАО «РУМО», АО «ПКО «Теплообменник», ООО «ДОМ отдыха «Кудьма», АО «Газэнергосервис», ООО «Луидор», АО «Колос-3», ООО «Фирма «Нижегородстрой», ООО «Энерджипром-НН», ЗАО «Термаль».

Покинуть список должников можно полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте АО «Нижегородский водоканал» обновляется ежемесячно.