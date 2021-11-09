Родственники пациентов могут пройти в "красную зону" нижегородских больниц

Родственники пациентов, находящихся в "красной зоне" нижегородских больниц, смогут навестить их, но только в особых случаях. Для этого потребуется согласование с главным врачом медицинского учреждения. Сведениями на этот счёт поделился заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– В особых случаях медицинские организации могут разрешить родственникам посещение своих близких в "красной зоне" ковидного госпиталя, – пишет Давид Валерьевич. – Разрешение даётся главным врачом при строгом соблюдении всех требований эпидбезопасности.

Министр также подчеркнул, что больницы не привлекают родственников ухаживать за своими родными в госпиталях.

– Но от помощи волонтёров не откажемся, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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