Единый дизайн-код утвердили для вывесок на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Единую концепцию оформления улицы Рождественской утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Как говорится в пояснительной записке, речь идет, в первую очередь, об информационных вывесках, размещенных на домах.

- Анализ ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления рассматриваемых территорий. Значительная часть конструкций устарела. Кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, - говорится в пояснительной записке.

Концепция предусматривает, что будут определены потенциальные места для размещения вывесок. Они не должны портить внешний облик исторической улицы и создавать визуальный мусор.

К документу приложены схемы размещения указателей, фасадных и консольных конструкций, которые соответствуют и которые не соответствуют дизайн-коду.