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Общество9 ноября 2021 15:49

Единый дизайн-код утвердили для вывесок на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Вывески не должны портить визуальный облик улицы
Мария СОРОКИНА
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Единую концепцию оформления улицы Рождественской утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Как говорится в пояснительной записке, речь идет, в первую очередь, об информационных вывесках, размещенных на домах.

- Анализ ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления рассматриваемых территорий. Значительная часть конструкций устарела. Кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, - говорится в пояснительной записке.

Концепция предусматривает, что будут определены потенциальные места для размещения вывесок. Они не должны портить внешний облик исторической улицы и создавать визуальный мусор.

К документу приложены схемы размещения указателей, фасадных и консольных конструкций, которые соответствуют и которые не соответствуют дизайн-коду.