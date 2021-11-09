ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» начал прием работ на конкурс «Чистый взгляд»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») начинает прием работ на традиционный конкурс детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд».

В Нижегородской области Конкурс-2021 юбилейный, он проводится уже в пятый раз, с 2017 года. В разные годы юные художники рисовали животных, птиц и редкие растения родного края. В этом году тема работ – «Волга – великая русская река».

Конкурс проводится с 8 по 30 ноября 2021 года, работы принимаются от учащихся 1-4 классов школ города Кстово и Кстовского района. Авторы лучших рисунков получат приглашение на детское представление, формат которого будет определен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Справка:

Конкурс «Чистый взгляд» проводится Компанией «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности более десяти лет. Это экологический проект, который не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.