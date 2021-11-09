Мальчик пропал 8 ноября. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

12-летний мальчик пропал в Дзержинске 8 ноября. Ваня Степанов – так зовут школьника – ушел из дома в понедельник около 8 утра и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Ребенок ушел из дома с улицы Молодежной. Он был одет в жёлтую куртку с чёрными вставками, чёрные классические джинсы и коричневые ботинки на шнурках. Рост мальчика 140 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза карие.

Мальчика ищут вторые сутки. Где он может находиться все это время, неизвестно. Если вы видели его или знаете, где он может быть, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или обратитесь в полицию.