QR-коды не нужны для вакцинации в пунктах прививания ТЦ Нижнего Новгорода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
QR-коды, требуемые в настоящий момент для прохода во все торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие месте общественного пользования, не нужны для прохода в пункты прививания на территории торговых центров Нижнего Новгорода. Об этом заявил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.
– В пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах, пропуск людей должен осуществляться без требования предъявить QR-код, – написал министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в отмене QR-кодов
Сейчас непривитые и не переболевшие коронавирусом нижегородцы могут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы (подробнее)
Привитые иностранной вакциной нижегородцы не смогут получить QR-код
Сейчас его могут получить только переболевшие или привитые жители Нижегородской области (подробнее)
Минздрав опроверг информацию об отказе медпомощи нижегородцам без QR-кода
Фейковая информация распространялась в соцсетях (подробнее)
В нижегородском транспорте не планируют вводить QR-коды
А вот в магазинах и других общественных местах они пока сохранятся (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!