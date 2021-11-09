QR-коды не нужны для вакцинации в пунктах прививания ТЦ Нижнего Новгорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

QR-коды, требуемые в настоящий момент для прохода во все торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие месте общественного пользования, не нужны для прохода в пункты прививания на территории торговых центров Нижнего Новгорода. Об этом заявил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– В пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах, пропуск людей должен осуществляться без требования предъявить QR-код, – написал министр.

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