Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в Нижегородской области снизилась на 28%

За период с 1 по 7 ноября уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом, снизился на 28%. Всего за это время инфекцию подхватил около 25 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Это свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий по разобщению людей. Вместе с тем заболеваемость COVID-2019 в регионе сохраняется. Отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов. Ситуация по респираторным инфекциям остается напряженной.

Специалисты Роспотребнадзора советуют нижегородцам и дальше соблюдать все необходимые меры безопасности – соблюдать дистанцию и носить маски.

Что касается вируса гриппа, то с начала сезона выявлено 10 случаев заболевания. Тем временем в Нижегородской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. В настоящее время в регионе привито против гриппа более 1 миллиона нижегородцев, в том числе более 178 тысяч детей.