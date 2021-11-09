Более двух тысяч медицинских работников не хватает в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нижегородских поликлиниках и стационарах не хватает более двух тысяч медицинских сотрудников – по крайней мере, такая ситуация была по итогам прошлого года. Об этом «Комсомолке» рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- В 2020 году в подведомственных организациях Минздрава не хватало 1165 врачей и 1083 единиц среднего медперсонала, - заявили в ведомстве.

Едва ли этот кадровый кризис удалось преодолеть, поскольку сейчас, когда регион захватила четвертая волна коронавирусной инфекции, красные зоны вновь полны пациентов, а медики трудятся на износ, из-за чего нередко происходят случаи профессионального выгорания.

Судя по всему, проблема носит общероссийский характер. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам в срок до 15 декабря проанализировать дефицит кадров в сфере здравоохранения и наличие программ по их привлечению, пишет ТАСС.

Напомним, с начала пандемии в Нижегородской области от коронавируса умерли 46 медицинских работников.