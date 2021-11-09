В Дзержинске увеличились темпы вакцинации в нерабочие и выходные дни

В Нижегородской области завершилась неделя, объявленная нерабочей, а также выходные и праздничные дни. За это время прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в стационарных и мобильных пунктах вакцинации сделали около 10 тысяч человек. Всего на сегодняшний день первичную вакцинацию прошли 77 945 дзержинцев.

По словам главного врача Городской больницы № 2 Андрея Дьякова, благодаря нерабочим дням и частичному разобщению контактов удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью и госпитализацией в городе.

«Стабилизация и неустойчивое, но все-таки равновесие явно прослеживается в работе нашего госпиталя. В стационаре в последние 15 дней медицинскую помощь получают в среднем 500-510 человек, при этом ежедневно госпитализируются около 40 человек. Это может свидетельствовать о том, что мы приближаемся к так называемому эпидемиологическому плато. И если нынешние тенденции сохранятся, вполне можно рассчитывать на окончание четвертой волны в первой или начале второй декады декабря. Но для этого всем нам необходимо не расслабляться, максимально строго соблюдать режим эпидемиологической безопасности и, если нет медицинских противопоказаний, как можно скорее проходить вакцинацию и ревакцинацию», - поделился Андрей Дьяков.

Все шесть пунктов вакцинации вернулись к своему обычному графику и доступны для дзержинцев по предварительной записи через портал Госуслуг или Региональный портал медицинских услуг. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильном пункте вакцинации на базе ТД «Меркурий» (пр-кт Циолковского, 78) с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 и в выходные дни с 9:00 до 13:30.

Помимо прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, в пунктах вакцинации можно сделать прививку и от гриппа. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.