Разбитую стеклянную беседку восстановят к открытию набережной Федоровского

Разбитую стеклянную беседку на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде восстановят к открытию территории после благоустройства. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в АНО "Центр 800".

— На набережной была повреждена одна стеклянная беседка. В нашем распоряжении на сегодняшний день нет прямых доказательств, при каких обстоятельствах и кем она была повреждена, — добавили в Центре. — Однако при подготовке к открытию набережной беседка будет восстановлена. Программа "Среда 800" реализуется для жителей, и мы рассчитываем, что пользователи территории будут бережно относиться к ней.

Напомним, ранее нижегородцы заявили о повреждении стекла беседки в социальных сетях. Одни были возмущены деятельностью вандалов, но многие другие уверены, что стекло лопнуло само от неверной установки.

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