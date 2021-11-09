Обвиняемый в убийстве двух соседей арзамасец предстанет перед судом

Житель Арзамасского района, обвиняемый в двойном убийстве и покушении на убийство, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено еще в апреле в квартире одного из домов в селе Слизнево. У 37-летнего обвиняемого произошел конфликт с тремя соседями, который закончился трагедией.

- Злоумышленник сходил к себе в квартиру, взял нож и вернулся к обидчикам. Он напал на троих соседей, нанеся ножевые ранения двум мужчинам, от которых 48-ми и 40-летний потерпевший скончались на месте происшествия, еще одному потерпевшему удалось скрыться, и только благодаря этому он остался жив, - рассказали в СК.

Обвиняемый был задержан и взят под стражу. Он признал свою вину, а на допросе рассказал, что все началось с того, что оппоненты его избили из-за того, что он уличил одного из них в краже.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину будут судить по двум статьям - убийство двух лиц, покушение на убийство более двух лиц.