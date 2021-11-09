Новую транспортную схему начнут внедрять в Нижнем Новгороде летом 2022 года

Ввод новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде запланирован на лето и осень 2022 года. Об этом в интервью «Комсомолке» сообщил министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

- Сейчас завершается разработка новой маршрутной сети. Ее ввод запланирован на лето и осень 2022 года. А широкое обсуждение новой сети планируется провести в ноябре-декабре этого года. Все нижегородцы смогут высказать свои предложения и замечания, - заявил министр.

По его словам, неоднократный перенос сроков транспортной реформы связан с «необходимостью достичь максимального качества результатов». Все это время в адрес разработчика - Института «Стройпроект» - поступали замечания, предложения и рекомендации от руководства региона. Требовалось время, чтобы устранить все недочеты.

Согласно концепции транспортной реформы, все маршрутки будут переведены на регулируемые тарифы.

- На них будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда, и будет действовать единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки. При этом будет обеспечено неукоснительное соблюдение расписания движения общественного транспорта. Для этого мы планируем постепенно перевести все основные маршруты на брутто-контракты, то есть вся плата за проезд будет перечисляться в бюджет. А перевозчикам будет оплачиваться их работа не зависимо от перевезенных пассажиров, а зависимо от качества их работы – это соблюдение графиков движения, комфорт и безопасность. Это совершенно другая экономическая модель функционирования общественного транспорта. Благодаря этому каждый перевозчик будет заинтересован не в сборе выручки и «в погоне за пассажиром», а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием, - пояснил Павел Саватеев.