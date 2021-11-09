Свет и горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября

Электричество и горячее водоснабжение частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе не будет света в домах № 3, 4 15 по переулку Камчатскому. Отключение запланировано на 8 утра, возобновится подача электроэнергии лишь в 17 часов.

В Ленинском районе отключат горячую воду в двух домах по улице Даргомыжского. Без удобств придется временно обойтись жильцам домов № 19/4 и 19/5. Воды не будет всего три часа, с 10 до 13 часов.

Плановые отключения связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.