75 кустов наркосодержащих растений нашли на участке безработного рецидивиста в Нижегородской области

75 кустов наркосодержащих растений нашли на приусадебном участке в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В начале октября этого года стражи порядка проводили проверку по уголовному делу о сбыте наркотиков, в ходе которой осмотрели территорию дома 38-летнего местного жителя. Именно там нашли и изъяли «траву-мураву», которую он с весны выращивал для собственного потребления. Результаты исследования подтвердили, что растения содержат запрещенное вещество.

Как выяснилось, мужчину ранее неоднократно судили за оборот наркотиков и преступления против собственности. Он не работает. За культивирование наркосодержащих растений, а также за хранение наркотика мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нижегородцам напоминают, что о фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать по телефону 102.