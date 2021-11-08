Ковчег с частицей мощей Александра Невского прибыл в Нижний Новгород 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в Нижний Новгород прибыл ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Митрополии.

Так, мощи доставили в нижегородский Александро-Невский кафедральный собор, где святыню встретили митрополит Нижегородским и Арзамасский Георгием, члены нижегородского Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев, православные жители Нижнего Новгорода и представители духовенства.

После богослужения к ковчегу приложились присутствующие в храме, им раздали небольшие иконки святого благоверного князя Александра Невского с Патриаршим благословением.

- Принесение святыни приурочено к 800-летию святого князя Александра Невского. В общей сложности ей смогли поклониться сотни тысяч верующих из более 100 городов и населенных пунктов в России и Беларуси, - говорится в сообщении.

Известно, что ковчег пробудет в Александро-Невском кафедральном соборе до 12 ноября включительно, после чего святыню доставят в Городец, там она пробудет до 14 ноября.

Каждый день в 8:30 перед святыней будут совершаться молебен с акафистом и Божественная литургия, в 12:00 – молебен с акафистом, в 16:30 – молебен с акафистом и всенощное бдение.

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