В ДТП с маршруткой на проспекте Бусыгина пострадали три человека. Фото: Максим Третьяков

В ДТП с маршруткой в Автозаводском районе 8 ноября пострадали три человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «ПАЗ». В результате столкновения пострадало три человека. Обстоятельства произошедшего уточняются, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, авария произошла на проспекте Бусыгина недалеко от ДМ ЖЗБК. Там маршрутка, которая ехала в сторону стадиона «Северного», столкнулась лоб в лоб с «каблучком» иностранного производства. Удар был настолько сильным, что иномарка буквально «впечаталась» в автобус. Как легковушка оказалась на встречной полосе, да еще крайней левой, пока остается неясным. Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.