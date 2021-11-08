Знакомый сына украл у нижегородки 16 тысяч рублей и потратил их на новенький телефон и электронку

Необычная история произошла накануне в Семёнове: там дома у 52-летней местной жительницы пропал кошелёк, в котором находились 16 тысяч рублей. Таинственная пропажа обнаружилась на следующий день после того, как в гостях у её сына побывали друзья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские по горячим следам взялись за розыск пропавшей вещи и легко смогли установить личность воришки, которым оказался один из знакомых сына потерпевшей.

- Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности и при задержании признался, что присвоил себе обнаруженный в гостях кошелек и купил на находящиеся в нём деньги новый смартфон и электронную сигарету, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по этому делу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и ведется следствие. Кстати, за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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