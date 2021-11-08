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Общество8 ноября 2021 15:53

Более 3 тысяч нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер

В Нижнем Новгороде соблюдение масочного режима проверяют 24 патруля
Екатерина КУРГУЗОВА
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Более 3 тысяч объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение масочного режима. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде соблюдение масочного режима проверяют 24 патруля. В период с 1 октября по 7 ноября 2021 года в проверках приняли участие более 70 сотрудников полиции и органов МСУ. За это время они выписали более 1 200 протоколов и провели более 4 200 профилактических бесед.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах и использовать QR-коды, для получения которых необходимо пройти вакцинацию.