У нижегородца сняли с карты 110 тысяч рублей за бронь столика в ресторане

Очередной случай мошенничества приключился в Нижнем Новгороде прямо на первой нерабочей неделе, введённой в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. У 29-летнего Михаила (имя изменено – прим.) обманным путём сняли с банковской карты 110 тысяч рублей. Как обстояло дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Похищение денег произошло в конце октября 2021 года, - уточнили сотрудники отдела полиции № 8. - Личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.

Известно, что Михаил познакомился на сайте знакомств с неизвестной девушкой, решительно взялся с ней за общение, а та вскоре решила перейти на «ты» и предложила личную встречу. Новая знакомая выбрала местом для общения ресторан и скинула Михаилу ссылку на оплату брони столика.

В приложении указывалось, что для успешного проведения операции необходимо ввести данные банковской карты: номер и защитный трехзначный код. Ничего не заподозрив, нижегородец указал нужную информацию, а после с его счета списалось 5 тысяч рублей.

Казалось бы, что история на этом и должна закончиться, но приложение любезно перевело мужчину на чат технической поддержки сайта, где ему предложили оформить заявку на возврат денег.

- Впоследствии выполненных действий с банковской карты были списаны денежные средства на общую сумму 110 000 рублей, - рассказали в правоохранительных органах.

После случившегося мужчина написал заявление в полицию, где было заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит за такое правонарушение — 5 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!