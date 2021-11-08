16-летний подросток пропал в Нижнем Новгороде Фото: ПСО "Волонтер"

16-летний Никита Коробов пропал в Нижнем Новгороде в пятницу, 29 октября. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», подросток ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и назад не вернулся.

СРЦ «Улыбка» находится в Автозаводском районе по адресу улица Турнирная, 2. При этом волонтеры отмечают, что подросток может находиться как в Нижнем Новгороде, так и в Дзержинске.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, светлые крашеные волосы, глаза голубые. Во что был одет пропавший мальчик - неизвестно.

Любую информацию о место нахождении подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831)291-51-51, инфоргу поиска: Ольга (Аврора) 89063670373 или в полицию по каналу связи 102.

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