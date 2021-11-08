Подачу электроэнергии восстановили в доме Воскресенского района благодаря обращению в ГЖИ Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Подачу электроэнергии восстановили в доме жительницы Воскресенского района благодаря обращению в ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Так, пенсионерка пожаловалась на обрезанные провода на вводе в своем деревенском доме. Женщина приехала в поселок Красный Яр Воскресенского района, где расположен ее дом, и обнаружила, что ей отключили электричество, как позже выяснилось, за неуплату.
- В конце сентября пенсионерка обратилась в Госжилинспекцию. Была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что уведомление потребителя в установленном законодательством порядке о предстоящем отключении не производилось. 19 октября ПАО «ТНС Энерго НН» было выдано предписание, 22 октября электроснабжение жилого дома было возобновлено, — уточнила начальник Борского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.
Напомним, нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию; - посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/.
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