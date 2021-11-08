Полиция проверит инцидент с выброшенной из окна кошкой в Нижнем Новгороде

Момент падения кошки. Скриншот с видео сообщества «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Сотрудники отдела полиции №8 в Сормовском районе проверяют информацию о случае жестокого обращения с животным на территории Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОИОС ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях появилась информация, что днем 6 ноября из квартиры на 9 этаже дома 26/1 по улице Кораблестроителей неизвестные выкинули кошку. Жуткое видео с моментом падения животного разлетелось по соцсетям (не рекомендовано к просмотру). Очевидцы подчеркивают, что видно, как открывается форточка, оттуда выбрасывают кошку, затем форточка закрывается.

- Котик скорее всего погибнет от такого сильного удара - приземлился на брюхо, затем на шоковом состоянии нырнул в подвал, - написал автор поста в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В комментариях некоторые сообщали, что пострадавшую кошку видели живой, но она не дается в руки. Волонтер Лара Саплина не подтвердила эту информацию.

- К сожалению, это не та самая кошка, которая упала. Кошку продолжат искать в подвале. Скорее всего, она умерла, - сообщила волонтер.

Также собеседница добавила, что если животное найдут мертвым, то труп передадут полиции. Такая находка может стать основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье.

Ранее сообщалось, что в Новинках хозяин выбросил свою собаку из окна. Свидетелями случившегося стали гулявшие во дворе дети.