Агрессивный пациент сбежал из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде

Пациент сбежал из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде Фото: ПСО "Волонтер"

Мужчина, который сбежал из психиатрической больницы, разыскивается в Нижегородской области. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации, в воскресенье, 7 ноября, 38-летний Александр Лисовский ушёл из Нижегородской областной психоневрологической больница № 1 им. П.П. Кащенко по адресу г. Нижний Новгород, улица Кащенко, 12а, и пропал.

У разыскиваемого рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, а волосы на голове отсутствуют.

На нем были надеты синие клетчатые штаны, синяя майка, резиновые тапочки. Особые приметы: татуировки на левой руке, на одной из них изображена печатка с инициалами ЛАБ. У пациента также есть шрамы от порезов на правой руке.

Волонтеры отмечает, что пропавший нижегородец нуждается в медпомощи и может быть агрессивен.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831)291-51-51, инфоргу поиска: Мария (Мелисса) 89103930508

или в полицию по каналу связи 102.