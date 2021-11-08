Более 500 миллионов бюджетных средств сэкономили на закупках в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде удалось сэкономить на закупках 506,4 млн рублей бюджетных средств за 9 месяцев этого года. Об этом сообщает нижегородский департамент экономического развития.

- В целях реализации полномочий по определению поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг за отчетный период департаментом экономического развития были организованы и проведены закупки для муниципальных заказчиков города с суммарной начальной ценой контрактов 9 598,9 млн рублей, - пояснили в ведомстве.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отчитался перед гордумой по работе за 2020 год, общая экономия бюджетных средств составила 1,103 млрд рублей. Это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.

- Достигнутая экономия позволила выполнить дополнительные работы, в том числе по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий, – подчеркнул мэр Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!