Мэрию Нижнего Новгорода оштрафовали на 200 тысяч рублей за экологические нарушения Фото: пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Администрацию Нижнего Новгорода привлекли к ответственности за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Так, речь идет о пруде-накопителе кислых гудронов, который расположен в районе 21 километра Московского шоссе. Он имеет прямоугольную форму, с северной и южной стороны из него выведены трубы, предназначенные для слива воды в случае переполнении пруда-накопителя из-за талых и дождевых вод. По всему периметру пруда сделана обваловка, но с одной стороны она частично разрушена.

Специалисты провели отбор проб почв и установили, что содержание нефтепродуктов превышено до 49 раз по сравнению с фоновой пробой, по сульфат-ионам — до 7 раз, что может говорить о негерметичности объекта и просачивании отходов в почву.

Также в ходе расследования стало известно, что собственником объекта является Администрация Нижнего Новгорода, а построен он был в 1953 году. Примерный объем пруда составляет 50 000 куб.м., а площадь - 22 576 кв.м. На момент составления техпаспорта в 2012 году практический износ объекта составлял 60%.

- В настоящее время виновность Администрации в нарушении экологических требований подтверждена в суде. В то же время суд счел возможным снизить размер штрафных санкций в отношении нарушителя с 400 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Администрация города обязана устранить все выявленные нарушения в срок до 1 февраля 2022 года, - пояснили в ведомстве.

Исполнение предписания сейчас находится на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.

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