Еще у 787 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 8 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 197 588 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 371 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 174 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 033, а за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (4 982 новых случаев), Санкт-Петербургу (2 597 новых случая) и Московской области (3 429 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.