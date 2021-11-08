Вакцина «Спутник Лайт» поступит в Нижегородскую область на этой неделе

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в медицинские учреждения Нижегородской области на этой неделе. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

Нижегородцы стали писать в комментариях Instagram министру здравоохранения региона по поводу поставки вакцины «Спутник Лайт» в Нижегородскую область.

- Мурашко заявил, что после 8 ноября ожидаются дополнительные поставки в регионы вакцины Спутник Лайт. Когда она появится в Нижнем Новгороде?, - задала вопрос одна из жительниц Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировал глава Министерства здравоохранения Нижегородской области.

- Ожидаем на этой неделе, — ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по словам министра здравоохранения региона, многие нижегородцы стремятся вакцинироваться «Спутником лайт», чтобы пройти вакцинацию как можно скорее и получить QR-код - это не является правильным.

- Вакцин хватает, если рационально подходить к процессу вакцинации. По тем рекомендациям, которые мы получаем от федерального Минздрава, «Спутник лайт» используется для повторной вакцинации, когда человек уже в прошлом был вакцинирован. А если он болел и у него есть антитела, то для вакцинации в этом случае используется «Спутник V», который даст очень хороший иммунный ответ, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.