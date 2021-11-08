«Парные уроки» могут появиться в нижегородских школах. Об этом сообщает министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в своем Instagram.

По ее словам, министерство образования начало прорабатывать концепцию «парных уроков». Новые изменения в образовании помогут уменьшить количество домашних заданий, а также тяжесть портфелей школьников.

- Уверена, что это приведет к росту качества, – добавила министр образования Нижегородской области.

Также Ольга Петрова добавила, что школы Нижегородской области продолжили переходить на пятидневку. Она поблагодарила завучей и директоров тех школ, которые не побоялись перейти на новый режим работы.

- Безусловно, родители получили возможность быть больше с детьми в выходные, учителя также стали отдыхать и в субботу, наши дети тоже получили возможность иметь выходной, – подчеркнула Ольга Петрова.

Министр образования Нижегородской области предположила, что в 2022 году в Нижегородской области больше школ станут работать в пятидневном формате, в первую очередь заниматься в таком режиме будут ученики 1-7 классов.

Напомним, что директор нижегородского депобра признал, что дистант не сможет заменить очное обучение. По его мнению, прибегать к такой форме образования можно только при крайних обстоятельствах.

А также Владимир Радченко признал имеющиеся у "дистанта" преимущества. Но всё же, по его словам, и дети, и родители сталкиваются с большими трудностями на практике.