Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 8 ноября

В понедельник, 8 ноября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 уже остались жители Ленинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Станкозаводская (№1-33), Замковая (№1-34), Вязовская (№14), Гурьевская (№1-7).

В Автозаводском районе без электричества с 09:00 до 18:00 останутся дома по улице Космическая (№1-29) и Мончегорская (№13а, 14а, 17а, 18а).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!