Нижегородцам посоветовали воздержаться от соли и копченой пищи при COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородские врачи рассказали, как правильно питаться во время коронавирусной инфекции и после перенесенного заболевания. Об этом рассказали специалисты Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на странице организации в соцсети.

Первое и очень важное правило: как и при любой вирусной инфекции, при COVID-19 необходимо пить много жидкости. Суточная норма рассчитывается исходя из 25 мл на 1 кг веса человека. Врачи советуют употреблять достаточное количество жирных кислот: они помогают выработке противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов. Жирные кислоты содержатся в молочных продуктах, жирной рыбе, авокадо, миндале, фисташках, грецких орехах, растительном масле, мясе.

Следует обогатить свой рацион продуктами, богатыми клетчаткой: овощами, фруктами, ягодами, а также инулином, который содержат цикорий и топинамбур. Полезно употреблять продукты, содержащие про- и пребиотики: кисломолочные продукты, соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки.

В помощь организму можно использовать пряности. Так, например, содержащийся в куркуме куркумин способствует снижению воспалительных процессов, обладает иммуностимулирующими и бактерицидными свойствами.

- Не забывайте следить за уровнем витамина D в организме и налегайте на белковую пищу. Старайтесь воздержаться соли, сахара и копченой пищи, - отмечают специалисты.