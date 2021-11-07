Два пешехода погибли под колесами автомобиля в Нижегородской области 7 ноября

Два пешехода погибли под колесами автомобиля на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Нижегородской области в воскресенье, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Так, в 18:10 на 444 км автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород «Шкода» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеходы, мужчина и женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью. Их личность сейчас устанавливается.

- На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - пояснили в ведомстве.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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