Два пешехода погибли под колесами автомобиля в Нижегородской области 7 ноября

Два пешехода погибли под колесами автомобиля на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Нижегородской области в воскресенье, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
Так, в 18:10 на 444 км автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород «Шкода» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеходы, мужчина и женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью. Их личность сейчас устанавливается.
- На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - пояснили в ведомстве.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.
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