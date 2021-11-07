Нижегородскую детскую команду КВН показали на федеральном канале

Нижегородская детская команда КВН «Утомленные школой» приняла участие в игре «Детский КВН» на «Первом канале». Выпуск вышел в эфир 7 ноября в 14:00.
Так, всего 32 команды из 220 прошли отбор и получили шанс побороться за первое место на большой сцене. «Утомленные школой» стала одной из этих команд.
Сегодня в эфире программы нижегородская детская команда играла вместе с командами из Дагестана, Самары и Владимирской области.
Однако в полуфинал игры «Детский КВН» команда «Утомленным школой» из Нижнего Новгорода пройти не смогла.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!