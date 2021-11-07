Нижегородские студенты продолжат учиться в дистанционном формате

Нижегородские студенты продолжат учиться в дистанционном или смешанном формате. Информацию о формате обучения университеты и ВУЗы опубликовали в своих официальных социальных сетях.

С понедельника, 8 ноября 2021 года, университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде продолжил дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующий приказ подписал ВРИО ректора вуза Александр Князев.

Все лекции теперь будут проводить в режиме онлайн с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а лабораторные и практические занятия либо заменят другими форматами проведения, либо перенесут.

Обучение в режиме «онлайн» студенты НГЛУ им. Добролюбова, ВГУВТ и НГТУ им. Алексеева.

В свою очередь, в Мининском университете с 8 ноября на дистанте останутся только заочники, а студенты других форм обучения вернутся к очному формату для проведения лабораторных работ. При этом лекции будут проводить онлайн.

Студенты Приволжского медуниверситета будут учиться в смешанном формате. Стоит отметить, что в учебные корпуса будет свободный доступ, а на клинические базы пустят только по QR-коду.

Напомним, что с 8 ноября все общественные места снова откроются. Однако теперь нижегородцы без QR-кодов смогут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы.

На входе в зоопарк, салоны красоты, гостиницы и отели, концертные залы, театры и кинотеатры, детские игровые комнаты посетители должны показать QR-код или «Мультипасс».