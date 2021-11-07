Переболевшим коронавирусом нижегородцам помогут восстановить память. Об этом сообщает городская больница № 28 в своем Instagram.

Так, проект «Клиника памяти» запустили на Реабилитационном портале когнитивного здоровья. Он направлен на улучшение таких функций, как память, внимание мышление, восприятие и речь. Проект представлен в виде нейрокогнитивного тренинга и включает в себя техники запоминания, упражнения на тренировку внимания и логического мышления, а также на улучшения навыков ориентации в пространстве.

- Прохождение тестов и курсов бесплатное для всех граждан РФ. На основе проведенного тестирования Вам будет предложен индивидуальный план нейрокогнитивной реабилитации, - уточняют медики.

Для того, чтобы пройти реабилитацию, нижегородцам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте cognitive.mznn.ru, затем пройти тестирование (оно занимает около 60 минут), после этого пройти курс в дистанционном формате (около 3-5 недель), и в конце – написать финальный тест для получения рекомендаций.

- Желаем всем крепкого здоровья!, - написали официальные представители городской больницы № 28 Нижнего Новгорода.

Ранее стало известно, что жители Нижегородской области, которые переболели коронавирусом без больничного, теперь смогут получить QR-код.

Для этого нижегородцам необходимо предоставить врачам ПЦР-тест, медицинские документы и заполнить специальное заявление. Документы можно отправить на почту больницы – qr@hospital28.ru, либо отнести лично в регистратуру – c понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00. Документы могут рассматривать до 7 рабочих дней.