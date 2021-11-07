Нижегородцы смогут оформить права на недвижимость по инструкции на сайте Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Нижегородской области.

Так, управление Росреестра по Нижегородской области разработало пошаговую инструкцию оформления прав на недвижимость. На официальном сайте есть «Личный кабинет», в котором можно воспользоваться электронными услугами и сервисами Росреестра.

Для работы в «Личном кабинете» нужно авторизоваться на госуслугах, после чего появится страница «Мои услуги и сервисы». Там можно выбрать услугу, которая интересует нижегородцев, например: кадастровый учет, регистрация прав, кадастровый учет с одновременной регистрацией прав и т.д.

- Подробную информацию о дальнейших действиях по осуществлению государственной регистрации прав и постановке на кадастровый учет можно получить, кликнув «Руководство пользователя», - сообщает пресс-служба управления.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что сейчас в регионе особое внимание уделяют сервисам «обратной связи». Это он подчеркнул 7 сентября 2021 года, когда Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в регионах России.

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